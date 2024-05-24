Karaman'da kamyonet ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da kamyonet ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yaralandı

Karaman\'da kamyonet ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yaralandı

Karaman'da Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürat motoru ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

24.05.2024 00:27
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Karaman'da kamyonet ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y.'nin (25) kullandığı 33 AIT 759 plakalı sürat motoru kavşakta S.T. idaresindeki 33 KKD 10 plakalı Isuzu marka kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motorla birlikte yola savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motor sürücüsü ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı anlatan kamyonet sürücüsü S.T., "Kavşaktan dönerken, motor geldi çarptı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da kamyonet ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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