Karaman\'da Kamyonet Kaza Yaptı: Maddi Hasar

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Karaman'da kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçen kamyonet seyir halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 70 E 6820 plakalı Hyundai marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Hızını alamayan kamyonet seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol ise araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN