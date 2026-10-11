Karaman'da kamyonla çarpışan elektrikli bisiklet 10 metre sürüklendi, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da kamyonla çarpışan elektrikli bisiklet 10 metre sürüklendi, 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman\'da kamyonla çarpışan elektrikli bisiklet 10 metre sürüklendi, 2 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da kamyonla çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, kamyonun önünde yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü ile kasada yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu yaralandı, kazadan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karaman'da kamyonla çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmadan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ü. yönetimindeki 42 FKF 70 plakalı kamyon ile M.D. (51) idaresindeki 70 ACD 166 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklet, kamyonun önünde yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü ile bisikletin kasasında yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu M.G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

"Yol serbestti, bir anda önüme çıktı"

Kamyon sürücüsü C.Ü., elektrikli bisikletin aniden önüne çıktığını öne sürerek, "Yol serbestti, bir anda önüme çıktı. Kaldırımdan aşağı önüme düştü. Motorun nereden geldiğini bilmiyorum" dedi.

Öte yandan, kazadan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 3 tekerlekli elektrikli bisikletin ana yolda ilerlediği, kamyonun ise tali yoldan ana yola çıktığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıGüvenlikOtomobil3. SayfaKaramanGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Manisa’daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar
Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu
Ederson kalesini yine gole kapattı Ederson kalesini yine gole kapattı
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
08:31
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
07:54
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
07:36
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
07:12
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
04:45
Bağcılar Fatih Mahallesi’nde sokakta yürüyen kişi silahlı saldırıda öldü
Bağcılar Fatih Mahallesi'nde sokakta yürüyen kişi silahlı saldırıda öldü
01:08
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 09:42:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Karaman'da kamyonla çarpışan elektrikli bisiklet 10 metre sürüklendi, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei