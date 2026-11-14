Karaman’da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı - Son Dakika
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Karaman’da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

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Karaman’da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı
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Karaman’da karşı şeride geçerek iki araca çarpan Tofaş, ortadan ikiye bölündü.

Karaman'da karşı şeride geçerek iki araca çarpan Tofaş, ortadan ikiye bölündü. Feci kazada otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı üzerindeki Otogar Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 42 B 0960 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen A.K. yönetimindeki 06 CCN 311 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş ikiye bölünerek parçalanırken, aracın bir parçası yol ortasında kaldı. Diğer parçası ise aynı yönde ilerleyen H.G. idaresindeki 70 FH 699 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücülerden A.K., araçtaki 1 yolcu ve hafif ticari araçtaki 1 yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Tofaş sürücüsü H.Ü. ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle alt geçit Konya ve Mersin istikametinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

"Bir anda arabanın arkası dönüverdi"

Kazayı yara almadan atlatan sürücü H.Ü., yaşadığı anları anlatarak, "Bir anda pat sesi geldi. Yağ lambası yandı. Kontağı kapattım, açtım. Bir anda arabanın arkası dönüverdi, diğer arabaya vurdu" dedi.

"Sola doğru manevra yaptım, biraz kurtardık"

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü H.G. ise, "Tofaş karşıdan geliyordu. Karşı şeride geçti, Audi'ye vurdu. Ben sola doğru manevra yaptım, yine birazcık kurtardık. Tofaş sürücüsünü en son bize vurduğunda gördüm, bir daha görmedim" diye konuştu.

Öte yandan sürücü H.Ü.'nün kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKaramanTofaşSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman’da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı - Son Dakika
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