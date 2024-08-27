Karaman'da kavga sırasında çıkan olayda bir kişi öldü

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Karaman'da bir kişi, üvey babasıyla arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan dayısını kazara boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saat 01.15 sıralarında Karaman'ın Ayrancı ilçesi Yeni Mahalle Şehit Emre Baysal Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.E.C. (22) ile üvey babası K.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak kavga etmeye başladı. Kavga sesleri üzerine üst katta oturan A.E.C.'nin dayısı Süleyman Uluer (31), evinden çıkarak kavga eden A.E.C. ile K.Y.'yi ayırmak istedi. O sırada A.E.C. elindeki bıçağı rastgele sallayınca kavgayı ayırmaya çalışan öz dayısı Süleyman Uluer'i kazara boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ayrancı İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Uluer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra A.E.C. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN