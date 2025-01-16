Karaman'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Kaza: 2 Yaralı

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Karaman'da yaya geçidi önünde bir otomobilin diğerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

16.01.2025 10:21
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Karaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

KARAMAN - Karaman'da yaya geçidi önündeki kasiste yavaşlayan otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, gece saat 02.25 sıralarında Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.V. yönetimindeki 70 FY 234 plakalı Chrysler marka otomobil, yaya geçidi önündeki kasiste yavaşlayan S.T. idaresindeki 42 APM 533 plakalı Nissan marka otomobile arkadan çarptı. Kazada 42 APM 533 plakalı otomobilin sürücüsü S.T. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan S.S.Y., yaralandı. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kolay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatılan cadde, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman\'da Kaza: 2 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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