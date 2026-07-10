Karaman'da Kaza: Otomobil Sürücüsüne 265 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Karaman'da Kaza: Otomobil Sürücüsüne 265 Bin Lira Ceza

Karaman\'da Kaza: Otomobil Sürücüsüne 265 Bin Lira Ceza
10.07.2026 11:55
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Karaman'da otomobil ve motosiklet çarpıştı, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Sürücü ceza aldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsüne 265 bin lira para cezası kesildi.

Kaza, gece saatlerinde Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ö. idaresindeki 70 ADD 597 plakalı motosiklet ile H.B.Ö. yönetimindeki 70 DF 843 plakalı FIAT marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosiklette sürücü V.Ö. ile yanındaki İ.Ö. yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü H.B.Ö. olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerini terk eden araç, Yunus polislerince kısa sürede boş bir arazide park halinde bulundu. Bir süre sonra aracın başına gelen sürücü H.B.Ö., ekiplerce tespit edilerek işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı, alkollü olduğu ve kaza yerini terk ettiği belirlenen sürücüye toplam 265 bin lira para cezası kesildi. Otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Karaman, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Kaza: Otomobil Sürücüsüne 265 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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