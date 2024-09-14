Karaman\'da Kaza: Sürücü ve Yaşlı Kadın Kurtarıldı

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Karaman'da cip ile otomobilin karıştığı kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ile yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, gece saat 23.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bulunan üst geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 33 EGY 77 plakalı Nıssan marka cip ile E.T. yönetimindeki 70 ABH 277 plakalı Opel marka otomobil üst geçit çıkışında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası cipin sürücüsü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cipte sıkışan sürücü ile yaşlı kadın itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ile yaşlı kadın daha sonra olay yerinde bekleyen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle polis tarafından bir süreliğine trafiğe kapatılan üst geçit ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN