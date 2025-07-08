Karaman\'da Motosiklet Kazası

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O.'nin kullandığı 70 ABB 476 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 35 BKB 943 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN