Karaman\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ikindi saatlerinde Kırbağı Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. (24) idaresindeki 70 BH 708 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan D.Ö. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ve motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı görünce hemen yardıma koşarken, kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN