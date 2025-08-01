Karaman’da Narkotik ve Tarihi Eşya Operasyonu

Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında tarihi eser ve kenevir ele geçirilirken, yakalanan 10 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 25-31 Temmuz tarihlerinde yapılan uygulamalarda 13 bin 293 kişi sorgulanırken, 36 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 36 kişiden 10'u tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 2 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 14 araç da trafikten men edildi. Denetimler esnasında 189 kök kenevir, 4 tüfek, 115 adet fişek, 3 uçaksavar mermisi, 1 adet eski döneme ait kılıç, 2 adet Arapça yazılı metin, 5 tarihi yüzük, 3 tarihi mühür ve 29 tarihi obje ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti. - KARAMAN