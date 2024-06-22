Karaman'da otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi ve yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kamyonet sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedeniyle ilgili tahkikat başlatıldı.

22.06.2024 13:55
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Karaman'da otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen kamyonet yaklaşık 40 metre sürüklenirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 06 FP 3186 plakalı Volkswagen marka otomobil ile R.E. yönetimindeki 70 HA 600 plakalı Hyundai marka kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet devrilerek yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada otomobilin sürücüsü S.Ç. yaralanırken kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı kavşakta polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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