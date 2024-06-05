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Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.D.'nin kullandığı 70 HA 384 plakalı motosiklet dönüş yapmak için manevra yaptığı esnada N.G. idaresindeki 70 ABS 062 plakalı Peugeot marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Y.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN