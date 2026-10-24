Karaman\'da otomobil motokuryeye çarptı, devrilen motosiklette 1 kişi yaralandı

Karaman'da otomobilin motokuryeye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 01 BAY 77 plakalı Citroen marka otomobil, aynı yönde seyreden A.A. yönetimindeki 70 ACN 627 plakalı motokuryeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.