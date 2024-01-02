Karaman\'da Otomobille Çarpışan Motokurye Yaralandı

Karaman'da otomobille çarpışarak yola savrulan motokurye yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki 70 ABJ 519 plakalı motokurye sokağa dönüş yapmakta olan O.C. idaresindeki 34 CKN 603 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motokurye yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kuryenin yardımına ise ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kurye daha sonra olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin incelemesinin ardından, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN