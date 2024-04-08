Karaman'da aracını park eden vatandaş pazardan dönünce yanmış halde buldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da aracını park eden vatandaş pazardan dönünce yanmış halde buldu

Karaman\'da aracını park eden vatandaş pazardan dönünce yanmış halde buldu

Karaman'da bir vatandaş, aracını park ettikten sonra pazara alışverişe gittiği sırada aracının yanmış halde buldu. Olayın ardından itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, araç kullanılamaz hale geldi.

08.04.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da aracını park ettikten sonra pazara alışverişe giden bir vatandaş döndüğünde aracını yanmış halde buldu.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü 70 AG 077 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracını yol kenarına park ederek semt pazarına alışveriş yapmaya gitti. Sürücünün oradan ayrılmasının ardından park halindeki araç, bir süre sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye de yanan araca müdahale ederek söndürdü. Pazar alışverişinden dönen araç sürücüsü ise aracını yanmış halde buldu. Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, araç kullanılamaz hale geldi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Karaman, Olay, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da aracını park eden vatandaş pazardan dönünce yanmış halde buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
14:33 31 Mart sonrası ilk kayyum CHP’nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek 31 Mart sonrası ilk kayyum! CHP'nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
12:38 İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 16:27:13. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da aracını park eden vatandaş pazardan dönünce yanmış halde buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement