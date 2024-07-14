Karaman\'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

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Karaman'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Birçok ev ve bodrum katı su bastı. Uyuduğu sırada sel suları evine dolan bir kişi son anda canını kurtarırken, bir vatandaş ise pencere demirlerini sökerek eşini kurtardı.

Karaman'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde bir vatandaş sele uykuda yakalanırken, bir vatandaş ise eşini kurtarmak için evine koştu ve pencere demirlerini sökerek eşini kurtardı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde yollar ve alt geçitler göle döndü. Yağmur sularının sele neden olduğu adreslere ihbar üzerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler su basan bodrum katlardaki sel sularını vidanjörlerle tahliye etmeye başladı.

"Canımı zor kurtardım"

Sele uykuda yakalandığını anlatan Altan Uzlar, "Olay bir anda meydana geldi. Pencereden sular içeri girmeye başladı ve hemen kendimi dışarıya attım. Uyuyordum canımı zor kurtardım hiçbir eşyamı alamadım" diye konuştu.

Evini sel sularıyla dolan bir vatandaş ise eşini son anda pencere demirlerini kırarak kurtardığını söyledi.

Garajda 2 metreye yakın su birikti

Biriken sel sularının duvarı yıkması sonrasında garajlarını su bastığını söyleyen Yusuf Düzgün, "Karaman merkez 238. sokakta şuan 2 garajımızın dibinde duvar vardı. Duvar yıkıldı ve biriken sular garaja dolu. Garajda 2 metreye yakın su birikti ve içeride iki araba ve diğer eşyalarımız kaldı. Diğer günlerde yağmur yağışı olduğunda da garajı böyle su basıyor ve hiçbir önlem alınmadı. En son tren yolu duvarı kapatıldı ve sonrasında böyle bir felaketle karşılaştık. Binanın bodrum katı ve garaj bölümü tamamen sular altında kaldı" dedi. - KARAMAN