Karaman'da Sazlık Alanında Başlayan Yangın 7 Saatte Söndürüldü

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Karaman'da sazlık alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan 7 saatte söndürüldü. Zeytin ve kavak ağaçlarının kısmen zarar gördüğü yangın yeri ise havadan dron ile görüntülendi.

Yangın, dün saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Kurucabel köyünden geçen Göksu nehrinin Göz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nehir kenarındaki sazlık ve ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karaman Orman İşletme Müdürlüğü'nden 5 arazöz ile Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 2 su tankeri sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile 7 saatte kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Nehir kenarında bulunan zeytin ve kavak ağaçlarının da kısmen zarar gördüğü yangında 3 hektar alan kül oldu. Yangının tekrar başlaması ihtimaline karşı Orman İşletme Müdürlüğü'nden 2 arazöz bölgede sabaha kadar nöbet tutu.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, jandarman yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN