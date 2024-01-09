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Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayvan çadırlarını yıktı - Son Dakika
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Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayvan çadırlarını yıktı

Karaman ve çevresinde 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına sonucunda Kazımkarabekir ilçesinde bulunan hayvan çadırları yerinden sökülerek yıkıldı. İlçe Kaymakamı Salih Kaya, hasarları inceleyerek üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Karaman\'ın Kazımkarabekir ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayvan çadırlarını yıktı
09.01.2024 - 13:20,
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Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayvan çadırlarını yıktı.

Karaman ve çevresinde 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar ve fırtına en çok Kazımkarabekir ilçesinde etkili oldu. İlçede demir profilden yapılan seyyar hayvan çadırları şiddetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayarak yerinden sökülerek yıkıldı. Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Salih Kaya, rüzgar ve fırtınanın yıkarak zarar verdiği hayvan çadırlarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden yaşanan hasarlarla ilgili bilgi alan Kaymakam Kaya, hayvan çadırları yıkılan üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayvan çadırlarını yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayvan çadırlarını yıktı - Son Dakika
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