Karaman\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Karaman'da tarla sulama meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra ormanlık alana kaçan cinayet zanlısını yakalamak için bölgeye komando timi sevk edildi.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Seyithasan köyü Deliçay mevkiinde bulunan tarlada yaşandı. İddiaya göre, Ramazan Dinçer (48) ile Cemal D. (52) arasında tarla sulama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Cemal D. yanındaki tüfekle Dinçer'e ateş etti. Dinçer, vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılırken, Cemal D., olay yerinden yaya olarak ormanlık alana kaçtı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ramazan Dinçer'in olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alırken, Dinçer'in cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası suç aleti tüfekle birlikte kaçan Cemal D.'yi yakalamak için İl Jandarma ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı timler ormanlık alanda çalışma başlattı. - KARAMAN