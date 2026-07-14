Karaman'da Suçlulara Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Suçlulara Darbe

Karaman\'da Suçlulara Darbe
14.07.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asayiş uygulamalarında aranan 16 kişiden 12'si tutuklandı, çeşitli uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Karaman'da polis ekiplerince son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıstan 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında kent genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda toplam 16 bin 597 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Denetimler neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 16 şahıstan 12'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise, 69 araç sürücüsüne ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne ise alkollü araç kullanmaktan yasal işlem uygulandı. Kontrollerde 207 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün belgesine el konuldu. Yapılan denetimlerde 5 adet ruhsatsız tüfek, 30 adet tabanca fişeği, 8 adet kesici ve delici alet ile birlikte 180 gram bonzai maddesi, 4 gram bonzai hammaddesi, 60 gram esrar, 39 gram likit esrar, 25 gram metamfetamin ve bin 350 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece-gündüz kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Asayiş, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Suçlulara Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:32:20. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Suçlulara Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.