Karaman'da Tofaş Otomobil Yandı - Son Dakika
Karaman'da Tofaş Otomobil Yandı

20.08.2025 11:00
Seyir halindeki Tofaş otomobilin motor kısmı alev aldı, sürücü tahliye edildi. Yangın söndürüldü.

Karaman'da seyir halindeki Tofaş otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Motor kısmı tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Ereğli Caddesi üzerindeki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Bunun üzerine hemen araçtan inen sürücü 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç olay yerine ulaşan itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, aracın neden dolayı yandığı araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

