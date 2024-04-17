Karaman\'da trafik polisi kazayı önledi

3.Sayfa

Karaman'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını fark edip, minibüsü durdurmaya çalışan ve arkadan gelen sürücüleri uyararak kazayı önleyen trafik polisine Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından başarı belgesi verildi.

Olay, 14 Nisan Pazar günü Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Ala, trafik uygulaması esnada uygulama noktasına yaklaşan bir dolmuşun yol ortasında durduğunu fark etti. Bir süre sonra direksiyon başındaki sürücü Bekir Bingöz'ün fenalaşarak dolmuşun geri gittiğini gören trafik polisi Hüseyin Ala, müdahalede bulunarak arkadan gelen araçların kazaya karışmasını önledi.

O anlar saniye saniye kamerada

O anlar ise cadde üzerinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Fenalaşan dolmuş sürücüsü daha sonra çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü, daha sonra taburcu edildi.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, seyir halindeki araçların sürücüleri uyararak muhtemel bir kazayı önleyen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hüseyin Ala'yı makamında kabul etti. Polis memuruna görev bilincinden dolayı teşekkür eden Vali Sarıibrahim, "Polisimizi vatandaşımızın durumunu fark edip inisiyatif aldığı için tebrik ediyorum. Emniyet teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Onlar iyi oluyor ki bizler de iyi oluyoruz. Bu vesileyle görevli polis memurumuza İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın takdirleriyle bir hatıra bırakalım dedik. İnşallah iyiliklere ve güzelliklere vesile olur" dedi.

"Araç durduktan sonra sürücüye ilk müdahaleyi yaptım"

Polis memuru Hüseyin Ala da görevinin gereğini yaptığını belirterek, "Dolmuş şoförünü kontrol için uygulama noktasına çekmek istedim. Bu sırada sürücü alanda bulunan dur levhasına çarparak geri geri hareket etmeye başladı. O sırada terslik olduğunu anladım. Yaklaştığımda sürücünün baygın olduğunu gördüm ve hızla hareket edip kapıyı açarak sürücünün ayağını frene koydum. Ardından arkadan gelen araçları yönlendirmek için dolmuşun arkasına geçtim. O sırada dolmuş, sürücünün ayağının ağırlığıyla yavaşladı. Araç durduktan sonra sürücüye ilk müdahaleyi yaptım ve sağlık ekiplerini aradım" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Sarıibrahim tarafından polis memuru Hüseyin Ala'ya başarı belgesi verildi. - KARAMAN