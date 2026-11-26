Karaman'da üst geçitte otomobil ile kafa kafaya çarpışan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Valide Sultan Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (60) idaresindeki 70 T 0060 plakalı ticari taksi ile İ.E. yönetimindeki 07 VD 572 plakalı Opel marka otomobil üst geçit üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü F.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle üst geçidi bir süreliğine trafiğe kapattı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.