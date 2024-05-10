Karaman'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 1 Tutuklama

Karaman\'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 1 Tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma kapsamında B.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bin 57 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

10.05.2024 12:31
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Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, B.Y. isimli şahsın il dışından kente çok sayıda uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, takibe aldıkları şahsı il girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, bin 57 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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