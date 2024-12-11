Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Karaman'da H.Y.'nin evinde 222 gram reçine esrar ele geçirerek gözaltına aldı.

11.12.2024 12:26
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Karaman'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, kahve dolu kavanoz içerisine gizlenmiş reçine esrar ele geçirildi. Ev sahibi H.Y. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Çakırbağ köyünde H.Y. isimli şahsın elinde bulunan uyuşturucu maddeyi satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile hareket eden ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Evde 'Flash' isimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, kahve dolu cam kavanoz içerisine gizlenmiş 222 gram reçine esrar, 33 gram esrar ve 5 gram likit esrar ele geçirdi. H.Y., hakkında yasal işlem başlatılmak üzerine gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyonda ele geçirilen reçine esrar maddesinin Karaman'da ilk defa yakalandığı öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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