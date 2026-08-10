Karaman\'da Uyuşturucu ve Silah Denetimi: 26 Tutuklama

Karaman'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 26 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 03-09 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde yapılan uygulamalarda 3 bin 490 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 26 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 91 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 28 sürücüye ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 15 sürücüye yasal işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında 194 araç trafikten men edilirken, 28 sürücünün belgesine el konuldu.

Yapılan denetimlerde, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kesici-delici alet, 20 litre etil alkol, 213 gram bonzai maddesi, 8 adet kök kenevir bitkisi, 15 gram esrar maddesi, 1 gram bonzai hammaddesi, 2 bin 288 adet sentetik ecza maddesi, 150 ml uyuşturucu madde seyrelticisi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece gündüz kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.