Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Denetimleri: 10 Tutuklama - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Denetimleri: 10 Tutuklama

Karaman\'da Uyuşturucu ve Silah Denetimleri: 10 Tutuklama
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Karaman'da yapılan denetimlerde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 10 kişi tutuklandı.

Karaman'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde yapılan uygulamalarda 3 bin 342 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 14 şahıs yakalanırken, şahıslardan 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 66 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 9 sürücüye ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 11 sürücüye yasal işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında 168 araç trafikten men edilirken, 24 sürücünün belgesine el konuldu. Yapılan denetimlerde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca mermisi, 2 adet kesici-delici alet, 7 adet elektronik sigara, 7 kilogram nargile tütünü, 9 gram metamfetamin maddesi, 8 gram bonzai maddesi, 2 adet ectasy maddesi, 1 gram esrar maddesi, 2 gram bonzai hammaddesi, 23 adet sentetik ecza maddesi, 150 ml uyuşturucu madde seyrelticisi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece gündüz kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Denetimleri: 10 Tutuklama - Son Dakika

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