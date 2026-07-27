Karaman\'da Uyuşturucu ve Silah Denetimleri

Karaman'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda makaron ele geçirilirken, 9 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında kent genelinde yapılan uygulamalarda 4 bin 641 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 14 şahıs yakalanırken, şahıslardan 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 69 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 9 sürücüye ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 15 sürücüye yasal işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında 173 araç trafikten men edilirken, 17 sürücünün belgesine el konuldu.

Yapılan denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kesici-delici alet, 13 bin adet doldurulmuş makaron, 198 bin adet boş makaron, 15 kilogram nargile tütünü, 19 gram kokain, 184 adet sentetik ecza maddesi, 3 parça 1x1 ebadında LSD ve 1 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece gündüz kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.