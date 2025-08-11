Karaman\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Karaman'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında uyuşturucu, ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık uygulamalarda 2 bin 512 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 18 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 80 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 42 kişiye para cezası uygulandı. 111 araç trafikten men edilirken, 18 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 15 adet kesici-delici alet, 18 adet elektronik sigara, 9 adet elektronik sigara kiti, 68 gram bonzai, 90 adet extacy, 40 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN