Karaman'da yangında yardıma koşan vatandaşla 5'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Karaman'da yangında yardıma koşan vatandaşla 5'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi

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Karaman\'da yangında yardıma koşan vatandaşla 5\'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi
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Karaman\'da yangında yardıma koşan vatandaşla 5\'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi
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Karaman'da yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede sobadan çıkan yangında 5'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi. Tahliyeye yardım ederken kendisi de dumandan etkilenen vatandaşın da aralarında bulunduğu kişiler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaman'da yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın giriş katındaki dairede sobadan çıkan yangında 5'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi. Yoldan geçerken binadan yükselen dumanları fark eden bir vatandaş, içeridekileri kurtarmak için binaya girerek tahliyelerine yardımcı oldu. Yangının çıktığı evde mahsur kalan kedi ise elektrik arıza ekibi tarafından kurtarıldı.

Yangın, İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı dairede sobadan çıkan yangın nedeniyle binayı kısa sürede duman kapladı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, binadan yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Binada yaşayanların bulunduğunu öğrenen vatandaş, yardım etmek amacıyla içeri girerek bina sakinlerinin tahliyesine yardımcı oldu. Tahliye sırasında kendisi de dumandan etkilenen vatandaşın da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 5'i çocuk, 4'ü yetişkin toplam 9 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, olay yerinde çalışma yapan elektrik arıza ekibi, yangının çıktığı dairede mahsur kalan kediyi fark etti. Ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karaman'da yangında yardıma koşan vatandaşla 5'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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