Karaman\'da yaya geçidinde panelvan 45 yaşındaki kadını yaraladı

Karaman'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, panelvan aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. yönetimindeki 32 AK 730 plakalı panelvan araç, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.A. (45) isimli kadına çarptı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.