Karaman'da yola aniden çıkan 3 yaşındaki çocuk otomobilin çarpmasıyla yaralandı
Karaman Mahmudiye Mahallesi'nde 3 yaşındaki bir çocuk, aniden yola çıkınca otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Karaman'da aniden yola çıkan 3 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Mahmudiye Mahallesi 618. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 70 ACT 562 plakalı otomobil, aniden yola çıkan O.K.G. (3) isimli erkek çocuğuna çarptı. Yere düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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