Karamanlı-Burdur yolunda otomobil refüjdeki levhalara çarptı, sürücü hafif yaralandı

Burdur'da meydana gelen kazada refüjdeki trafik levhalarına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karamanlı-Burdur kara yolu Akyaka mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur yönüne seyreden N.D.Ş. (53) idaresindeki 32 AGS 001 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhalarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.