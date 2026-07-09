Karamürsel'de Havuzda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karamürsel'de Havuzda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Karamürsel\'de Havuzda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti
09.07.2026 15:04
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, tatil yaptığı otelin havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı tesisin havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün Oluklu Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan ailesiyle konaklama tesisine tatile gelen Seyit Hamza Arvasi (4), henüz belirlenemeyen bir nedenle havuza düştü. Suda çırpındığını fark eden ailesi, küçük çocuğu havuzdan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyit Hamza Arvasi, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Seyit Hamza'nın cenazesinin, İstanbul Esenyurt Bilal Habeşi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karamürsel'de Havuzda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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