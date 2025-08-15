Karamürsel\'de Orman Yangını!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar yaklaşık 8,5 saattir aralıksız devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesi zaman zaman güçleşiyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde saat 12.30 sıralarında Akçat ve Suludere mevkilerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ile sivil toplum kuruluşları sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması üzerine Akçat köyü tahliye edilirken, bazı evlerde hasar meydana geldi.

Havadan 6 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 75 araç ve 200 personelin katıldığı söndürme çalışmaları, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Ekiplere vatandaşlar da kendi imkanlarıyla destek veriyor. - KOCAELİ