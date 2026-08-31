Karamürsel\'de Yangında Engelli Kadın Kurtarıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Suriye uyruklu bedensel engelli kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Sarıkum mevkisinde bulunan tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı öğrenilen evde yangının başlamasının ardından, evde bulunan kadın ve çocuklar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak evde bulunan engelli yaşlı kadın, yoğun duman ve alevler nedeniyle içeride mahsur kaldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evi kaplayan yoğun dumana rağmen içeri girerek engelli kadını kurtardı. Dumandan etkilendiği belirlenen kadın, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.