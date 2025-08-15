Karamürsel\'de Yangınla Mücadele Eden Yaşlı Adam

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devam eden orman yangınında 70 yaşındaki Kemal Tuncer, kendi imkanlarıyla alevlere karşı mücadele etti. Yangında evi zarar gören yaşlı adam, kovayla yanan alanlara su döktü.

Akçat ve Suludere mevkilerindeki ormanlık alanda başlayan yangına 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Akçat köyündeki bazı evlere sirayet etti.

"Son anda çıktık"

Yangında evi ve motosikleti zarar gören 70 yaşındaki Kemal Tuncer, alevlerin bir anda köye ulaştığını söyledi. Büyük panik yaşadıklarını belirten Tuncer, "Alevler gelince 'Dışarı çıkalım' dedim, hemen evdeki tüpü söktüm. Ağaç kesme motoru ve yedek benzin bidonunu alıp aracın arkasına koydum. Son anda çıktık" dedi.

Yangında Tuncer'in evinin camları kırıldı, bahçesindeki ağaçlar yandı, ahşap yapısında ise ciddi hasar oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin söndürüldüğü evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla soğutma çalışması yapan Tuncer, kovayla yanan alanlara su döktü.

Yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki yoğun çalışması devam ediyor. - KOCAELİ