Karapınar\'da Kaza: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T.'nin kullandığı 42 AGM 941 plakalı otomobil, bölünmüş yolda seyir halindeyken, kendi gidiş istikametine göre yolun sol tarafında tersten gelen üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü C.D. ile yanında yolcu olarak bulunan E.S.D. yaralandı. Yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.