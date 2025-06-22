Karapınar\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı Mahallesi'nde alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, M.A. yönetimindeki 43 BCF 065 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A., Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA