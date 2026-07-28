Karapınar\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Caddesi ile Karaman Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ. yönetimindeki 42 ZF 329 plakalı otomobil, Konya Caddesi üzerinde bulunan kavşaktan geçtiği sırada, Karaman Caddesi'nden gelen M.T.T. idaresindeki 42 JA 107 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.T.T. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.