Karapınar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Karapınar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karapınar\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olayda tedavi sürüyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.U. idaresindeki 34 KJS 098 plakalı otomobil, bölünmüş yolun sol şeridinde seyir halindeyken kırmızı ışığın yanması üzerine durdu. Aynı yönde seyreden H.A. yönetimindeki 01 TA 888 plakalı otomobil ise duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada her iki araçta bulunan yolculardan S.A. ve İ.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Karapınar, 3. Sayfa, Trafik, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karapınar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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