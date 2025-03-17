Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Meydana gelen kazada traktörün altına kalan 65 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Kurudere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Menteşe (65) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde eğimli arazide devrildi. Menteşe, devrilen traktörün altında kalırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Menteşe'nin cenazesi hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Karasu'da Traktör Kazası: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?