Karatay Belediyesi'nden Sokak Köpekleri Saldırısına Yanıt - Son Dakika
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Karatay Belediyesi'nden Sokak Köpekleri Saldırısına Yanıt

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sokak köpekleri tarafından öldürülen 2 yaşındaki çocuk hakkında açıklamalarda bulunarak, sorunun çözümü için gerekli çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

08.03.2025 03:20
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Başkanı Hasan Kılca, ilçede meydana gelen sokak köpekleri tarafından öldürülen 2 yaşındaki çocuk hakkında açıklama yayınladı. Başkan Kılca, "Bizlerin tüm şehir olarak topyekün bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "07.03.2025 tarihinde akşam saatlerinde şehrimizde acı bir hadise yaşadık. Ne yazık ki bir yavrumuzu köpek saldırısı sonucu kaybettik. Acımız büyük. Aslında konunun buralara gelmemesi için uzun süredir seferber şekilde toplama yapıyoruz. Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. 02.08.2024 tarihinde yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum. Bazı bölgelerimiz oldukça geniş arazilere sahip ve bu durum aynı şekilde geniş bir geçiş güzergahı sunuyor. Bu bölgelerimizde ise daha hassas ve planlı bir toplama çalışmasını uzun süredir yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde sahipsiz köpek sorununu bölgemizde önemli ölçüde azalttığımız bir dönemde yüreğimizi yakan bu acı hadisenin yaşanmış olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaidemiz bellidir ve hiçbir şey insan canının üzerinde değildir. Ellerine geçen her fırsatta sözde hayvanseverliği toplum sağlığını hiçe sayacak seviyede kullananların ve insan canını ikinci plana atarak sorunun bugüne kadar büyümesine sebep olanların şunu bilmesini isterim. Bizlerin tüm şehir olarak topyekün bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbim'den rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karatay Belediyesi'nden Sokak Köpekleri Saldırısına Yanıt - Son Dakika

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