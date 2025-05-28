Karayipler'de Teknede 11 Cansız Bedene Rastlandı - Son Dakika
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Karayipler'de Teknede 11 Cansız Bedene Rastlandı

28.05.2025 11:14
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Saint Vincent ve Grenadinler'de kıyıya vuran teknede 11 kişinin cesedi bulundu, soruşturma başlatıldı.

Karayipler ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de kıyıya vuran bir tekne içinde 11 kişiye ait cansız beden bulundu.

Karayipler'de bulunan Saint Vincent ve Grenadinler'e bağlı Canouan Adası sahilinde bir tekne bulundu. Pazartesi sabah saatlerinde 45 metrelik bir teknenin kıyıya vurduğu ihbarını alan polis, teknede 11 kişinin cansız bedenini buldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğünü bildirerek, "Olay yerinde Mali pasaportları bulundu. Cesetlerin bir kısmı tamamen bozulmuş durumda" dedi.

Cesetlerin adli tıp incelemesi için morga kaldırıldığı aktarıldı. Karayipler'deki bir başka ülke Saint Kitts ve Nevis'te de ocak ayında 19 kişiye ait cansız bedenin bulunduğu bir tekne bulunmuştu. Cesetlerin uzun süredir denizde bulunması nedeniyle çürüdüğü açıklanmıştı. - KİNGSTOWN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karayipler'de Teknede 11 Cansız Bedene Rastlandı - Son Dakika

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