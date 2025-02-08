Karda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

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Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü Koordinasyonunda jandarma ve karayolları ekipleri tarafından Adıyaman - Çelikhan Karayolunda mahsur kalan 13 araç, 27 vatandaş için çalışma başlatıldı. Mahsur kalan vatandaşlar ve araçlar ekipler tarafından bulunduğu yerden güvenli bir şekilde tahliyesi gerçekleştirildi. Aynı zamanda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekiplerince çay, çorba, ikramlık ve battaniye desteği sağlandı.