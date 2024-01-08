Karda mahsur kalanları Büyükşehir ekipleri kurtardı

2300 rakımlı yaylada karla kaplı yol 4 saatte açılıp araçların geçişi sağlandı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 2300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 4 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

Hafta sonu Gazipaşa'nın yüksek kesimlerinde görülen yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar görme hevesiyle yaylalara çıkan bazı vatandaşlar, kar yağışının artması ve yolların kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Kar yağışının yoğun olarak hissedildiği 2300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası'nda araçlarıyla yolda kalan 3 kişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Önce Muhtardan Yardım İstediler

Cumartesi günü gece 00.00'da yaşanan hadise sonrası mahsur kalan 3 kişi, önce Doğanca Mahallesi Muhtarı Zülfikar Sönmez'i telefonla arayıp yardım istediler. Traktörle birlikte Kaşpazarı Yaylası'na intikal eden Muhtar Sönmez, mahsur kalan vatandaşları kurtaramadı. Sönmez, Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Jandarma ile birlikte bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşık 4 süren çalışmanın ardından yolda mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Ekipler, yolu iş makineleri yardımıyla yolu açarak geçişi sağladı.