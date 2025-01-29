Kardeş cinayetinde yeni gelişme

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Kardeş cinayetinde iddianame kabul edildi, 3 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet ceza talebi

Savunması tüyler ürpertti; "Bana tecavüz etmek istedi, kendime yediremedim"

BURDUR - Burdur'un Halıcılar köyünde keçi ağılına tüfekle vurulmuş halde bulunan Cihan K.'nin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Katil zanlısı kardeş Ahmet K., abisinin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını öne sürerek önce korkutmak için ateş edeceğini ancak uyanıp karşı koymasından endişelenerek doğrudan vurduğunu itiraf etti. Olayla ilgili 3 kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, baba Ahmet K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

22 Şubat'ta Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan keçi ağılında Cihan K.(44), kardeşi Ahmet K. tarafından tüfekle vurulmuş halde buldu. Ahmet K., durumu kardeşi Ferhat. K'ye (27), ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cihan K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Ahmet K.ile maktulün kardeşlerinden Ferhat K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken cinayeti işlediğini itiraf eden kardeş Ahmet K. tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Cinayet ile ilgili sanıklar hakkında hazırlanan iddianame Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Bana tecavüz etmek istedi, kendime yediremedim"

Katil zanlısı Ahmet K.'nın iddianamede yer verilen savunmasında; " Olaydan yaklaşık bir hafta önce abisi Cihan K.'nin kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını ama bunu engellediğini, olay günü sabah ezanından sonra abisinin tekrar kendisine tecavüz etmeye çalıştığını ama bunu yine engellediğini ancak bu olaya çok sinirlendiğini ve bunu hazmedemediğini, saat 08.30 sıralarında kulübedeki av tüfeklerinden birini alarak abisine iki el ateş ettiğini, aslında niyetinin abisini vurmak değil korkutmak olduğunu ama daha sonra uyanıp kendisine karşı gelir diye endişelenerek abisini vurduğunu, tüfeği ise kulübenin arkasında bulunan saman balyalarının arasına saklayıp kıyafetleri ise kömürlüğe sakladığını boş kartuşları ise sobanın içinde yakıp arta kalan demir parçalarını dere kenarına attığını, daha sonra saat 9.00 gibi abisi Ferhat K.'yi arayarak "Abim Cihan K."yi vurmuşlar diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını, jandarmanın da ihbar sonrası geldiğini, babası ve diğer kardeşlerinin olayla bir ilgisinin olmadığını, kimsenin abisini vurması için telkinde bulunmadığını, olayı tamamen tecavüz olayına sinirlenmesinden dolayı gerçekleştirdiğini ve bu durumu kimsenin bilmediğini" söylediğine yer verildi.

Ayrıca tutuklu sanık Ahmet K.'nın cezaevindeyken ziyaretine gelen kardeşleri Doğan K.ve Ferhat K.'ya sol avucunun içine yazdığı "başınıza dert almayın tü.. bir yere koyun ben yerini bileyim, nerede siz onu bilmiyorsunuz, mermi doldurma aparatı amcamda kalmıştı." şeklinde yazı yazdığı ve camdan kardeşlerine bunu gösterdiği esnada görevli infaz koruma memurları tarafından durumun fark edilerek müdahale edildiği konusuyla ilgili olarak Ahmet K. savunmasında bunun nedeninin ailesinin başına herhangi bir olay gelmesini istemediği, çünkü ailesinin abinin gerçekleştirmek istediği cinsel saldırıdan bilgilerinin olmaması ve kendilerini korumaları için köydeki evlerinde bulunan başka bir av tüfeğinin bulunduğu yeri söylemek için olduğunu belirttiğine yer verildi.

Şüphelilerden kardeş Ferhat K. ise iddianamedeki savunmasında; " Kardeşleri Cihan ve Ahmet K. ile birlikte hayvanlara bakmak için yayla evinde kaldıklarını, yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için dönüşümlü olarak köye gittiklerini, olay tarihinden bir gün önce ikindi vakitlerinde ekmek ve erzak almak için köye geldiğini, o gün babası Ahmet K.'nin evinde kaldığını, sabah 9.00 gibi kardeşi Ahmet K.'nin Cihan K.'nin telefonla kendisini arayarak "Cihan'ı vurdular kaçtılar, havuzu temizliyordum 2 el ateş sesi duydum" dediğini bunu babası Ahmet K.'ye söylediğini ve beraber köy muhtarına haber verdiklerini, muhtarın da durumu jandarmaya bildirdiğini, yayla evinde toplam 3 adet av tüfeği olduğunu ve bu tüfeklerin Cihan K.'ye ait olduğunu, kardeşleri ve babasının Cihan K. ile herhangi bir problem olmadığını, Cihan K.'nin ölümüyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, en son olay gününden 20 gün kadar önce hayvanları otlatırken yaklaşan bir tilkiye cinayette kullanılan tüfek ile ateş ettiğini daha sonra herhangi bir atışta bulunmadığını, olay günü cihan ve Ahmet'in vücuduna veya kıyafetlerine dokunmadığını " söylediği belirtildi.

Şüphelilerden diğer kardeş Doğan K. ise iddianamedeki ifadesinde olay günü sabah 06.30 sıralarında işe gitmek için evden ayrıldığını, olay anında kereste fabrikasında çalıştığını, olaydan 09.00 sıralarında Ferhat K.'nin aramasıyla haberinin olduğunu, iş yerinden izin alarak 09.30 sıralarında köye geldiğini ve jandarma ekipleri ile birlikte yayla evine gittiğini, olay yerinde kulübeye girmediğini, Abisi Ahmet K.'nin diğer abisi Cihan K.'yi neden vurduğunu bilmediğini, olay günü ve öncesinde herhangi bir şekilde silah kullanmadığını Cihan K. ve Ahmet K.'ye hiçbir şekilde temas etmediğini alınan swaplarda neden atış artığı tespit edildiğini bilmediğini belirttiğine yer verildi.

İddianamede maktulün diğer kardeşleri olan ve tutuksuz yargılanan Ferhat K. ile Doğan K.(34)'nın her ne kadar olay günü kulübede olmadıklarını ve olaydan kısa süre önce ikisinin de hiçbir şekilde ateşli silah kullanmadıklarını, abilerinin ölümünü telefonla öğrendiklerini söyleseler de yapılan swap analizinde ellerinde ve kıyafetlerinde ateş artıkları (barut) tespit edildiği bu yüzden olay anında orada bulundukları suçu Ahmet K. işe müştereken işledikleri iddia edilirken 3 kardeş hakkında da "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kardeşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmaları istendi. Maktul Cihan K'nin babası Ahmet K. hakkında ise olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.