Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
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Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti

Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti

Ankara'da kavga ettiği kardeşi tarafından bıçaklanan abla ağır yaralanırken saldırının ardından 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayan kardeşi hayatını kaybetti.

26.11.2024 14:54
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Ankara'da 20 Kasım akşamı saat 19: 00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aynı evde yaşayan abla Y.B.D. ile erkek kardeşi E.Ş. (25) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavganın alevlenmesi üzerine E.Ş., bıçakla saldırdığı ablasını boğazından yaraladı. Saldırının ardından beşinci kattaki evinin balkonundan atlayan E.Ş.'nin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı abla Y.B.D. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. E.Ş. cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KARDEŞİ ABLASINI BIÇAKLAMIŞ VE DAHA SONRA KENDİSİNİ AŞAĞIYA ATMIŞ"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Rabia Gündüz: "Duyduğuma göre, abla ve kardeş yemek yiyormuş. Aralarında kavga çıkmış. Kardeşi ablasını bıçaklamış ve daha sonra kendisini aşağıya atmış. Bıçaklanan kadının yoğun bakımda olduğunu öğrendik. Saldırganla bazen köpeğini gezdirirdi. O zamanlar karşılaşırdık. Gözlemlediğim kadarıyla kibar insanlardı. Daha önce herhangi bir kavgalarına şahit olmamıştım. Atlayan saldırgan bir dükkanın önüne düşmüş. Çevredekiler sağlık ekiplerini çağırmış. Müdahale anında hayatını kaybetmiş" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat:
    Ülke olarak Kuran'dan uzaklaştık, ahlaktan uzaklaştık, töreden uzaklaştık, maneviyattan uzaklaştık.!! Allah'ın ipine sarılmadıkça daha da beter olacağız.! 35 6 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    kimse normal değil 19 4 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Allah akıl izan versin.inancını yitiren toplum davranışları.öldürmenin ve intiharın Allah katında karşılığını bilseler yapmazlar. 9 4 Yanıtla
  • Erdal Önder:
    Olur böyle şeyler daima düşman kardeşler. 1 5 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    eee sen bu geçliği kurtlar vadisi diye bi dize yayinladılar senelerce bu dizi gibi gecligi zehirlediler bu dizi oynadıği zaman sokakra fenç bulamazdin ne oldu geçler hep özendi boyle hayel ürunlere al sana geçlik Ne Allah korkusu kaldı ne inanç ya biride çıkıp demedi hükumetten bunlar geçleri zehirlığyo duzelt bakalim duzeliyormu 2 1 Yanıtla
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