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Kardeşini bıçaklayan abi tutuklandı

Küçükçekmece'de bir kişi, kardeşini eşyalarını kullanmaması için uyardıktan sonra bıçakladı. Abi tutuklanırken, kardeşin tedavisi devam ediyor.

Kardeşini bıçaklayan abi tutuklandı
12.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 12:58
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Küçükçekmece'de, iddiaya göre bir kişi eşyalarını kullanmaması için uyardığı kardeşini bıçakladı. Bıçaklanan kardeş, ağır yaralanırken abi ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 08 Aralık Cuma akşam saatlerinde Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında yaşayan 34 yaşındaki Fatih Korur, kardeşi Erdi Korur'u (29) eşyalarını kullanmaması konusunda uyardı. Kardeşinin eşyalarını kullandığını gören abi Korur, tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma iki kardeş arasında kavgaya dönüştü. Abi Fatih Korur mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini boynundan ve omuzundan bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan kardeş Erdi Korur, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı duyan diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdi Korur'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten saldırgan Fatih Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan Erdi Korur'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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